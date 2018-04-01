02:00 01.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинский художник стал главным дизайнером нового альбома Элтона Джона

Украинский художник Василий Колотуша полностью нарисовал фронт-обложку для музыкального альбома известного поп-исполнителя Элтона Джона. Об этом передает DTF Magazine.

Украинский художник стал главным дизайнером нового альбома Элтона Джона

Сообщается, что новый музыкальный сборник Элтона будет называться Revamp. Наш 27-летний соотечественник из Черкасс нарисовал семь уникальных рисунков для каждого из 7 хитов. В основу обложки художник выбрал хай-тэк поп-арт стиль, изобразив каждого из исполнителей с помощью неоновой подцветки.

Талантом украинца заинтересовались сотрудники Studio Fury, они раньше уже работали с Universal Music, где периодически появлялось имя Василия. Затем с ним связались менеджеры компании и за хорошую плату предложили заняться разработкой и наполнением диска, мерч и фронт-дизайном.

Все новые обложки вышли под трэки Сэма Смита, Эда Ширана, Майли Сайрус, Coldplay, Pink, Lady Gaga, Logic, Florence+The Machine, The Killers и других.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Forbes определил самого богатого в мире рэпера.


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