03:00 01.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100190119:roman

Украинские "заробитчане" устремились на родину - на границе образовались заторы

Накануне пасхальных праздников в пунктах пропуска между Украиной и Польшей образовались автомобильные очереди. Об этом передает пресс-служба Госпогранслужбы.

Украинские

Сообщается, что к первым числам апреля нагрузка на работу пропускных пунктов будет только увеличиваться. Нечто схожее пограничники видели в канун Рождества и Нового года, когда украинские студенты и трудовые мигранты возвращались к своим семьям, чтобы вместе провести викенд. 

Так, перед пунктом пропуска "Ягодин" накопилось около 600 транспортных средств, преимущественно фуры. На пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" в очереди стоят примерно по 300 легковых автомобилей. Сотрудники пограничной службы уже разделили фуры и легковые автомобили в два ряда, дабы ускорить процесс пересечения границы.

Ситуация постепенно нормализировалась, движение продолжается согласно графику.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера, 30 марта вся украинская столица "застыла" в 7-бальных пробках.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинский художник стал главным дизайнером нового альбома Элтона Джона В Германии перевернулся пассажирский автобус Иранское правительство опять хочет заблокировать Тelegram "Золотая" декларация Тимошенко: детали и подробности
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив