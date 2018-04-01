Украинские "заробитчане" устремились на родину - на границе образовались заторы

Сообщается, что к первым числам апреля нагрузка на работу пропускных пунктов будет только увеличиваться. Нечто схожее пограничники видели в канун Рождества и Нового года, когда украинские студенты и трудовые мигранты возвращались к своим семьям, чтобы вместе провести викенд.

Так, перед пунктом пропуска "Ягодин" накопилось около 600 транспортных средств, преимущественно фуры. На пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" в очереди стоят примерно по 300 легковых автомобилей. Сотрудники пограничной службы уже разделили фуры и легковые автомобили в два ряда, дабы ускорить процесс пересечения границы.

Ситуация постепенно нормализировалась, движение продолжается согласно графику.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера, 30 марта вся украинская столица "застыла" в 7-бальных пробках.