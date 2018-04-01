Разработчики WhatsApp удивили пользователей новым функционалом

Теперь при покупке нового гаждета или смартфона пользователям не придется заново восстанавливать базу номеров и контактов. Для этого можно будет использовать функцию , которая позволит перебросить со старого любимые группы, информацию, настройки своего аккаунта. Также все контакты, добавленные в телефонную книгу, будут получить уникальное уведомление.

Разработчики обещают, что в ближайшее время поработают над тем, чтобы новые функции работали для телефонов на операционной системе iPhone и Windows Phone.

Компания добавила в пользовательскую инструкции простые шаги по подключению к новому обновлению: "Настройки WhatsApp" - "Учетная запись" - "Изменить номер". Далее вы сможете восстановить свои контакты при помощи: "Все контакты", "Контакты", "Чаты" и "Пользователь".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно один из основателей популярного мессенджера WhatsApp Брайан Эктон попросил своих фолловеров в социальных сетях удалить Facebook.