Прогноз погоды в Украине

На западе температурный уровень в среднем будет составлять днем 11-12 градусов выше нуля. На севере страны ожидаются небольшие дожди, температура воздуха днем прогреется до 11-13 градусов с плюсом.

В центральных части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров будут колебаться в отметке 9-15 градусов тепла. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.

До плюс 19 синоптики сегодня обещают в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Местами пройдут дожди на востоке государства в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.

В Киеве сегодня пасмурно, утром температура воздуха прогреется до плюс 12, ночью до 7-10 градусов выше нуля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина перешла на весеннее время.