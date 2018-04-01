09:24 01.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды в Украине

Сегодня, 1 апреля по всей территории страны ожидается потепление. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине

На западе температурный уровень в среднем будет составлять днем 11-12 градусов выше нуля. На севере страны ожидаются небольшие дожди, температура воздуха днем прогреется до 11-13 градусов с плюсом. 

В центральных части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров будут колебаться в отметке 9-15 градусов тепла. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.

До плюс 19 синоптики сегодня обещают в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Местами пройдут дожди на востоке государства в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.

В Киеве сегодня пасмурно, утром температура воздуха прогреется до плюс 12, ночью до 7-10 градусов выше нуля. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина перешла на весеннее время. 


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