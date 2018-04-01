Правительственная армия Ассада продолжает "очищать" Восточную Гуту от мятежников

Еще в начале неделе правительственные военные начали массированное наступление во всех окрестностях Дамаска. Военные подразделения армии уничтожили сотни террористов, их штаб-квартиру и укрепления, а также захватили большой склад с боеприпасами и оружием.

Сейчас основные действия перекинулись на населенный пункт Дума, где террористы пытаются оказывать сопротивление САА. В течении прошлого месяца с помощью "коридоров жизни" город смогли покинуть более 150 тыс человек, еще 200 тыс ожидают отправки во временные лагеря для переселенцев. Гуманитарные организации пытаются поставлять необходимые городу медикаменты и продовольствие.

В ходе боевой операции погибло около 1600 мирных жителей жителей, еще 3 тыс человек получили серьезные ранения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее с помощью центра по примирению враждующих сторон, за последние несколько дней сотни жителей Восточной Гуты было вывезено.