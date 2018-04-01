15:32 01.04.2018 | Общество | Новости
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Правительственная армия Ассада продолжает "очищать" Восточную Гуту от мятежников

Сирийская армия Ассада сегодня, 1 апреля заявила об освобождении 70 процентов территории Восточной Гуты. Об этом передает Reuters.

Правительственная армия Ассада продолжает

Еще в начале неделе правительственные военные начали массированное наступление во всех окрестностях Дамаска. Военные подразделения армии уничтожили сотни террористов, их штаб-квартиру и укрепления, а также захватили большой склад с боеприпасами и оружием. 

Сейчас основные действия перекинулись на населенный пункт Дума, где террористы пытаются оказывать сопротивление САА. В течении прошлого месяца с помощью "коридоров жизни" город смогли покинуть более 150 тыс человек, еще 200 тыс ожидают отправки во временные лагеря для переселенцев. Гуманитарные организации пытаются поставлять необходимые городу медикаменты и продовольствие.

В ходе боевой операции погибло около 1600 мирных жителей жителей, еще 3 тыс человек получили серьезные ранения.

Как сообщалось в "УРА-Информ",  ранее с помощью центра по примирению враждующих сторон, за последние несколько дней сотни жителей Восточной Гуты было вывезено.


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