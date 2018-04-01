11:33 01.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100190133:roman

Петр Порошенко поздравил украинских католиков с Пасхой

Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан-католиков с Пасхальным воскресеньем. Слова поздравления он опубликовал в Facebook.

Петр Порошенко поздравил украинских католиков с Пасхой

Президент пожелал христианам западникам счастья и здоровья, их семьям успеха и удачи, а также всем теплой весны. Сам украинский лидер пообещал принять участие в богослужении 8 апреля - на православную Пасху.

"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Пасхой! Счастья, благополучия и согласия украинским семьям", - говорится в сообщении.

В 2018 году в Украине ощутимо поднялись цены на казалось бы основные продукты для пасхального праздничного набора. В основном он будет стоить для украинцев 660 гривен. Больше всего на Пасху пострадают кошельки киевлян на - 760 грн. Специалисты объясняют это связью с ценовыми колебаниями на продукты питания в областях Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в центре Киева 5 апреля откроется уже традиционный VIII Всеукраинский фестиваль писанок


Поделиться
Читайте также:
 
В столице в аварию попал автомобиль российского консульства - ВИДЕО Китайские коммерсанты использовали передовые технологии для контрабанды смартфонами Китайские коммерсанты использовали передовые технологии для контрабанды смартфонами Сегодня христиане-западники отмечают Пасху
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив