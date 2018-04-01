09:45 01.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных бандформирований 11 раз нарушали режим тишины. Об этом передает пресс-центр Генштаба ВСУ.

На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

На Донецком направлении противник применил минометы и гранатометы по украинским позициям вблизи Водяного. Под прицельный огонь противника попали бойцу населенного пункта Павлополь.

Враг несколько раз провоцировал украинские силы в районе Авдеевки и Марьинки.

На Луганском направлении был зафиксирован огонь из БМП по обороне ВСУ вблизи Катериновки. Вдоль Станицы Луганской было замечено передвижение вражеской пехоты, украинский военные полностью придерживались режима прекращения огня.

На Мариупольском фронте боевики сохраняли режим тишины. В результате обстрелов пострадало два украинских солдата, их госпитализировали.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие сутки, 31 марта сепаратисты на востоке Украины  32 раза нарушали режим тишины. Под конец марта произошел наиболее масштабный обстрел за весь месяц.


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