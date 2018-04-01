Минкульт обвиняет крымских музейщиков в передаче Москве редких картин

Сообщается, что все музейные фонды, которые находятся на территории временно оккупированного Крымского полуострова и хранящихся в музейных учреждениях Автономной Республики Крым и городе Севастополе, для экспонирования на выставочных проектах не могут быть перемещены за пределы украинской государственной границы.

В Минкульте утверждают, что им удалось собрать информацию о директорах музеев, которые занимались продажей редких исторических художественных ценностей в Россию. Так, еще в 2016 году было возбуждено уголовное производство по факту перемещения из Крыма в РФ 38 картин из коллекции Национальной картинной галереи имени И.К.Айвазовского.

"Ущерб, который может быть нанесен Украине в этой сфере вряд ли можно будет измерять денежными суммами, когда речь идет об исторических антиквариатах", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно "Черный список" Минкульта Украины пополнили семь российских артистов.