Более 23 процентов украинцев трудятся в "теневом" секторе экономики

Так, общее количество трудоспособных граждан в возрасте от 15 до 70 лет, которые задействованы в "теневом секторе" экономики составило 3,7 млн человек. Отметим, что в неофициальном секторе экономики было задействовано 1 млн 514,7 тысяч женщин - 20 процентов от общего числа, и 2 млн 180,9 тысяч мужчин - 70 процентов.

Неофициально трудоустроенных в городах насчитывается 16 процентов, в то же самое время в сельской местности и маленьких населенных пунктах около 40 процентов жителей работает в "тени".

По состоянию на 2014 год эта цифра уменьшалась до 42 процентов, а к 2018 году в тень ушли еще три процента предприятий. Это связано прежде всего со слабым правовым полем защите частных предприятий и их субъектов, а также внешнего давления на бизнес, коррупции и слабой экономической активности украинских граждан.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно стало известно точное количество теневого сектора экономики в украинской экономике.