В Австралии разгорелся детективный триллер

Сообщается, что полиция смогла обнаружить интересные факты в смерти Аделаиды Мерную Нильссон, о гибели которой им сообщила невестка Кэролайн Нильссон.

По ее словам, на женщину напала группа вооруженных мужчин, которая избила и ограбила Аду. Затем преступники скрылись с места убийства. Правоохранителей сильно обеспокоил тот факт, что семья Нильссон живет совсем не богато, чтобы несколько человек рисковали своими судьбами ради ограбления старушки.

Полиция допросила саму Кэролайн Нильссон, потому как смарт-часы Apple Watch, которые отслеживали активность жертвы во время убийства показывают совершенно иной ритм сердцебиения, о котором полисменам сообщала девушка.

Данные сердцебиение Мирны показали сначала сильную нагрузку, затем снижение, после полную остановку работы органа. Это свидетельствует о быстрой смерти потерпевшей, но никак не долгом избиении, как свидетельствовала Кэролайн.

Детективы утверждают, что девушка придумала историю о нападении, дабы завладеть имуществом погибшей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Генеральная прокуратура Украина возбудила уголовное производство в отношении бандитской группировки, которая занималась организацией убийств политиков и предпринимателей.