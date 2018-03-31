"Укрзализныця" запустит дополнительные составы на пасхальные праздники

Основная часть составов будет ходить в направлении западной Украины во Львов, Ивано-Франковск, Черновцы - 10 поездом, в том числе "Интерсити". Еще восемь поездов будут направлены в центральные и южные области страны.

Таким образом, график движения железнодорожного транспорта на пасхальные выходные выглядит следующим образом:

- Поезд № 235 Ужгород — Харьков будет курсировать до Ужгорода 6, 9 апреля. Отправление из Ужгорода 4, 7 и 10 апреля.

- Поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля.

- Поезд № 243/244 Киев — Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля.

- Поезд № 755/756 Киев — Львов 6 и 9 апреля отправится из Киева.

- Поезд № 197/198 Киев — Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля.

- Поезд № 207 Киев — Ужгород осуществит рейсы в Ужгород 6 и 8 апреля, в обратном направлении — 7 и 9 апреля.

- Поезд № 249/250 Киев — Ивано-Франковск — Черновцы 6 апреля отправится из Киева. В обратном направлении отправится 9 апреля.

- Поезд № 177 Киев — Хмельницкий будет курсировать 7 и 9 апреля.

- Поезд № 223/224 Киев — Одесса будет курсировать 7 и 9 апреля.

- Поезд № 201/202 Днепр — Киев будет курсировать в Киев 5 апреля и обратно 10 апреля.

- Поезд № 780/779 Винница — Сумы будет курсировать 6, 7 и 9 апреля.

- Поезд № 228 Одесса — Львов отправится из Одессы 7 апреля. В обратном направлении поезд отправится 8 апреля.

- Поезд № 272/271 Одесса — Харьков 5 и 9 апреля отправится из Одессы. В обратном направлении поезд отправится 6 и 10 апреля.

- Поезд № 210/209 Черновцы — Днепр 7 апреля отправится из Черновцов. 8 апреля поезд отправится из Днепра.

- Поезд № 232 Запорожье — Львов отправится 6 апреля в Львов.

- Поезд № 276/275 Львов — Днепр осуществит рейсы 4, 6, 7, 8 и 9 апреля в Днепр и 5, 7, 8 апреля — во Львов.

- Поезд № 233 Кривой-Рог — Ивано-Франковск отправится 8 апреля. В обратном направлении отправление 9 апреля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция совместно с сотрудники департамента защиты экономики в пятницу утром, 30 марта, задержали одного из заместителей директора филиала "Центр сервисного обеспечения" " Укрзализныця".