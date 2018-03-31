"Такого нет даже в Лос-Анджелесе" - Пэрис Хилтон была приятно удивлена красотой Львова - ФОТО

Сообщается, что Хилтон прилетела в город не одна, а со своим женихом – американским актером Крисом Зилкой, который имеет украинское происхождение. По ее словам, именно он настоял на том, чтобы обязательно посетить Львов после отдыха, который они вместе проводили в Турции.

Американка была совсем без охраны, как это обычно делать в Голливуде, а потому фотографировалась со всеми желающими, раздавала автографы, делилась своими первыми впечатлениями от Львова.

"Только приземлились во Львове, Украина. Такой прекрасный город", - написала на своей странице актриса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове на улицы города вышли десятки монахов-василиан.