13:56 31.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Такого нет даже в Лос-Анджелесе" - Пэрис Хилтон была приятно удивлена красотой Львова - ФОТО

Вчера, 30 марта американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон прилетела во Львов. Информация о прибытии Пэрис быстро распространилась страницами Facebook.

Сообщается, что Хилтон прилетела в город не одна, а со своим женихом – американским актером Крисом Зилкой, который имеет украинское происхождение. По ее словам, именно он настоял на том, чтобы обязательно посетить Львов после отдыха, который они вместе проводили в Турции.

Американка была совсем без охраны, как это обычно делать в Голливуде, а потому фотографировалась со всеми желающими, раздавала автографы, делилась своими первыми впечатлениями от Львова. 

"Только приземлились во Львове, Украина. Такой прекрасный город", - написала на своей странице актриса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове на улицы города вышли десятки монахов-василиан.


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