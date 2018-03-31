12:58 31.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сколько человек "отдало долг родине" за годы войны на востоке Украины - ФОТО

С 2014 по 2018 год через жар войны на Донбассе прошло 100 тыс человек. Об этом свидетельствуют данные "Слово и Дело".

Сколько человек

Наибольший призыв срочников происходил летом 2014 года в разгар войны против пророссийских бандформирований. В июле-августе того же года в ряды ВСУ было призвано 37 тыс бойцов, из них 26 952 тыс человек должны были отправить в Вооруженные силы Украины, 1,2 тыс - в Государственную специальную службу транспорта и 9 тысяч в Национальную гвардию.

Меньше всего солдат было призвано в 2015 году. Тогда на апрель-июнь составлял 21 126 тыс человек, однако призыв несколько раз переносили, а потому ряды военных пополнились лишь на 12 тыс мужчин. 

Весенний призыв в этом году набирает 8990 солдат, из них - 4 тыс - в Нацгвардию, еще 1,2 тыс - в Госпогранслужбу, остальные отправятся в ВСУ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно генеральный директор концерна Павел Букин поведал, что соглашение на поставку партия танков Оплот-Т успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет направлена в Таиланд.Таким образом, вскоре следующие танки Оплот поступят на вооружение украинской армии


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