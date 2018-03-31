Шварценеггеру экстренно прооперировали сердце

Об этом сообщает TMZ.

Как сообщается, 70-летний Шварценеггер попал в медицинский центр в четверг, 29 марта, чтобы заменить клапан в катетере. Актера оперировали в американском медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

Информируют, что во время операции случились осложнения в виде подскочившего давления и открытия кровотечения. Тогда доктора приняли экстренное решение срочно прооперировать Шварценеггера на открытом сердце.

В издании отмечают, что медики ожидали подобного при замене катетерного клапана.

Добавляется, что оперирование длилось несколько часов. В нданный момент состояние Шварценеггера отмечают как стабильное.

Известно, что в 1997 году актеру заменили аортальный клапан.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", съемки нового "Терминатора" в постановке легендарных режиссеров Тима Миллера и Джеймса Камерона стартуют этим летом.