03:00 31.03.2018 | Общество | Новости
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Шварценеггеру экстренно прооперировали сердце

Знаменитый голивудский актер, культурист, организатор конкурса по бодибилдингу Arnold Classic и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце.

Шварценеггеру экстренно прооперировали сердце

Об этом сообщает TMZ.

Как сообщается, 70-летний Шварценеггер попал в медицинский центр в четверг, 29 марта, чтобы заменить клапан в катетере. Актера оперировали в американском медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

Информируют, что во время операции случились осложнения в виде подскочившего давления и открытия кровотечения. Тогда доктора приняли экстренное решение срочно прооперировать Шварценеггера на открытом сердце.

В издании отмечают, что медики ожидали подобного при замене катетерного клапана.

Добавляется, что оперирование длилось несколько часов. В нданный момент состояние Шварценеггера отмечают как стабильное.

Известно, что в 1997 году актеру заменили аортальный клапан.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", съемки нового "Терминатора" в постановке легендарных режиссеров Тима Миллера и Джеймса Камерона стартуют этим летом.


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