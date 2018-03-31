Разминирование Донбасса обойдется Украине очень дорого

По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша, для предварительной оценки затрат на разминирование был взят пример послевоенной Хорватии.

В начале 2000-го года страна разработала целую стратегию по разминированию своей территории после войны с Сербией. Для приведения земель в пригодность для вспахивания и засева зерновыми культурами было выделено более 800 млн долларов. Работы проводились регулярно на площади в 50 тыс квадратных километров.

Очевидно, что географическая оккупация востока Украины значительно превышает хорватский опыт, а потому сумма, вероятно, будет большей. На данный момент необходимо создать орган под эгидой правительства, который будет координировать все мероприятия по разминированию территорий востока Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина призывает Совбез ООН действовать решительно в вопросе введения миротворцев на Донбассе.