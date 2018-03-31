14:38 31.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Разминирование Донбасса обойдется Украине очень дорого

В правительстве оценили стоимость проведения операций по разминированию восточных территорий Украины после проведения миротворческой миссии. Об этом передает "Радио Свобода".

Разминирование Донбасса обойдется Украине очень дорого

По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша, для предварительной оценки затрат на разминирование был взят пример послевоенной Хорватии. 

В начале 2000-го года страна разработала целую стратегию по разминированию своей территории после войны с Сербией. Для приведения земель в пригодность для вспахивания и засева зерновыми культурами было выделено более 800 млн долларов. Работы проводились регулярно на площади в 50 тыс квадратных километров. 

Очевидно, что географическая оккупация востока Украины значительно превышает хорватский опыт, а потому сумма, вероятно, будет большей. На данный момент необходимо создать орган под эгидой правительства, который будет координировать все мероприятия по разминированию территорий востока Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ"Украина призывает Совбез ООН действовать решительно в вопросе введения миротворцев на Донбассе.


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