Прогноз погоды в Украине

На западе температурный уровень в среднем будет составлять днем 7-8 градусов со знаком плюс. В Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях теплее всего - до плюс 12 градусов.

В центральных части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров поднимуться до отметки в 12-14 градусов тепла, ожидаются незначительные осадки в виде дождя.

До плюс 15 сегодня в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем ​​в центральных и южных областях порывы 15-20 м/с.

На востоке температурный показатель будет колебаться в промежутке между 9-11 градусами с плюсом. В дневные часы ожидается выпадение мокрого снега, на дорогах гололедица.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в течении всего утра, 31 марта в Киеве будет ограничена видимость в пределе 200-500 метров.