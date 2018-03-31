Мавроди похоронят за его "кредитные" деньги

По его словам, всем процессом погребения тела Мавроди изначально должен был заниматься его брат, однако последний отказался это делать из-за плохих взаимоотношений с Александром. Теперь же похоронами коммерсанта будет заниматься его бывшая супруга.

Мавроди должен был быть погребен на Хованском кладбище, но теперь место для "вечного сна" Александра неизвестно. За все ритуальные услуги будут платить вкладчики второй волны финансовой пирамиды МММ.

Напомним, в 1992 году Сергей Мавроди создал компанию МММ, которая быстро стала популярной. Это была крупнейшая финансовая пирамида в России, в результате которых пострадало около 15 миллионов человек. Свою деятельность он пытался продолжить в некоторых африканских странах, однако постсоветский успех повторить ему так и не удалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Александр Мавроди схватил сердечный приступ, он был госпитализирован в 67-ю горбольницу, а затем скончался.