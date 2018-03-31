ГПУ засекретила справу щодо погрози фізичною розправою І.Луценко

Як писав "Ракурс", "заступник голови Національної поліції України, начальник Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook розповсюдив запис народного депутата Євгена Дейдея із закликом "виховати бітами" на виході з Верховної Ради іншого нардепа Ігоря Луценка.

Погрози фізичної розправи Аброськін прокоментував наступним чином: "Повністю підтримую Євгена Дейдея... Запроданці без роду і імені, і колишні громадяни РФ загралися. Схаменіться, бо буде пізно".

"Погрози покалічити Ігоря Луценка заступник голови Нацполіції опублікував після того, як Луценко 15 березня (2017 року) в програмі "Великий ефір зі Світланою Орловською" на телеканалі NewsOne прокоментував ситуацію щодо допуску до сесійної зали парламенту посадових осіб Головного управління Національної поліції в Донецькій області", - уточнює видання.

Зауважимо, що кримінальне провадження за фактом погроз фізичною розправою депутату І.Луценка було зареєстровано органами прокуратури не одразу, а лише після того, як за заявою В.Бойка правоохоронців зробити це зобов’язав суд.

Наразі, у прокуратурі Києва (де і знаходиться провадження) за запити про стан слідства в рамках провадження не відповідають, посилаються на "таємницю слідства".

"Інформація щодо досудового розслідування кримінального провадження надається на запити у встановленому ст. 222 КПК України порядку, а саме - дозволу слідчого або прокурора", - пишуть вони на запити ЗМІ, хоча і не спростовують факт наявності такої справи у їх проваджені.

Нагадаємо, в САП нещодавно повідомили про те, що не мають змоги розслідувати справу проти Є. Дейдея за підозрою у незаконному збагаченні, через відсутність дозволу збоку Парламенту на притягнення його до кримінальної відповідальності.

Також нагадаємо, що проти В. Аброськіна прокуратура Маріуполя розслідує кримінальне провадження за фактами перевищення влади та притягнення до відповідальності завідомо невинної особи. Разом з тим, керівник поліції не відсторонений від займаної посади на час слідства, хоч це і прямо передбачено кримінально-процесуальним кодексом України.

Зауважимо, що В. Аброськін за підсумками 2017 року (згідно з його електронною декларацією) збагатився у два рази, а також отримав службову квартиру.

Першоджерело: reyestr.court.gov