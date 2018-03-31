16:46 31.03.2018 | Общество | Новости
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Американский суд отпустил на свободу экс-супругу террориста, совершившего нападение на ночной клуб в Орландо

Суд США отпустил вдову преступника, который совершил нападение на ночной клуб Pulse в Орландо. Об этом передает Reuters.

Американский суд отпустил на свободу экс-супругу террориста, совершившего нападение на ночной клуб в Орландо

Женщина пробыла под стражей в течении 1,5 года, она прошла проверку на детекторе лжи и целую череду допросов. Прения по поводу освобождения женщины велись в течении 12-ти, и только сегодня, 31 марта был вынесен окончательный приговор.

Стоит отметить, что ей грозило пожизненное заключение, однако она пошла на сотрудничество со следствием, что стало дополнительным стимулом для судей к ее освобождению.

Напомним, что Омар Матну несколько лет назад совершил нападение на ночной клуб в Орландо, штат Флорида, в результате которого погибло 49 человек. Во время нападения клуб был переполнен, там проходила латинская вечеринка для сексуальных меньшинств. Именно это событие и побудило Омара к физической расправе группы геев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Кривом Роге хулиганы совершили нападение на председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии "Сила людей" Сергея Мокрякова.


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