00:00 31.03.2018 | Общество | Новости
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SpaceX отправили вторую партию интернет-спутников на земную орбиту - ВИДЕО

Компания SpaceX совершила второй бета-запуск ракет Falcon 9 с 10 спутниками. Соответствующая запись появилась на видеохостинге Youtube.

SpaceX отправили вторую партию интернет-спутников на земную орбиту - ВИДЕО

Сообщается, что разработкой нового поколения высокоточных спутников занималась компания Iridium Communications. Модернизированная модель спутника уже успела получить название - Iridium NEXT Gen.

Запуск проходил недалеко от американской столицы в партнерстве с франко-итальянской Thales Alenia Space. Руководства компаний договорились увеличить производство спутников до 81 единицы. Большую часть - 75 спутников будет производить компания Илона маска.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава компании SpaceX Илон Маск рассказал о создании "межгалактической медиаимперии", которую он планирует назвать Thud.


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