SpaceX отправили вторую партию интернет-спутников на земную орбиту - ВИДЕО
Компания SpaceX совершила второй бета-запуск ракет Falcon 9 с 10 спутниками. Соответствующая запись появилась на видеохостинге Youtube.
Сообщается, что разработкой нового поколения высокоточных спутников занималась компания Iridium Communications. Модернизированная модель спутника уже успела получить название - Iridium NEXT Gen.
Запуск проходил недалеко от американской столицы в партнерстве с франко-итальянской Thales Alenia Space. Руководства компаний договорились увеличить производство спутников до 81 единицы. Большую часть - 75 спутников будет производить компания Илона маска.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава компании SpaceX Илон Маск рассказал о создании "межгалактической медиаимперии", которую он планирует назвать Thud.