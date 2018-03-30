07:45 30.03.2018 | Общество | Новости
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Возле Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение

В ночь на пятницу, 30 марта, возле берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение.

Возле Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составита 7,2 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Тихоокеанский центр предупреждения цунами в Соединенных Штатах Америки, информация о пострадавших не поступала, разрушений на данный момент пока также не зафиксировано.

Вместе с тем синоптики предупреждают, что на некоторых побережьях страны ожидаются цунами. Ожидаются цунами высотой до 0,3 метра и на Соломоновых островах.

Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Эпицентр располагался в 156 километрах к юго-западу от города Кокопо.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7, в результате чего погибли не менее 55 человек.


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