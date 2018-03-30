15:50 30.03.2018 | Общество | Новости
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Великобритания установила систему сбора пустых бутылок

В текущем 2018 году в Великобритания обогнала Украину, первой утвердив  введение депозитной системы сбора тары. Это позволит государству пере будет позаимствовать опыт Германии, Швеции и Дании, которые уже давно занимаюются переработкой пластикового мусора.

Великобритания установила систему сбора пустых бутылок

Об этом сообщает Clean Technica.

Депозитная система сбора тары работает по принципу при котором во время сдачи тары в специальный автомат человек частично получает некоторую сумму, которую он вносил во время покупки напитка. Одержанные собранные пластиковые бутылки будут перерабатываться и использоваться повторно.

Такой шаг бережет окружающую среду, уменьшает количество мусора, который образовывается из-за людей в океанах и на свалках.

Министр окружающей среды страны Майкл Гоув напомнил, что пластик разрушительно влияет на морскую среду. По этой причине нужно запускать борьбу с пластиком. Он добавил, что  депозитная система сбора тары поможет в этом направлении.

Украина еще не успела запровадить масово применяющуюся в странах депозитную систему сбора тары. В Верховную Раду давно отдан на рассмотрение соответствующий законопроект. Указано, что он не предусматривает никаких трат из государственного бюджета. Чиновники пока что не приступили к его рассмотрению.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава государства Эстонии Керсти Кальюлайд во время своего визита в Великобританию встретилась с Ее Величеством королевой Елизаветой II, где решила сделать ей  баночку меда.


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