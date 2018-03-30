Великобритания установила систему сбора пустых бутылок

Об этом сообщает Clean Technica.

Депозитная система сбора тары работает по принципу при котором во время сдачи тары в специальный автомат человек частично получает некоторую сумму, которую он вносил во время покупки напитка. Одержанные собранные пластиковые бутылки будут перерабатываться и использоваться повторно.

Такой шаг бережет окружающую среду, уменьшает количество мусора, который образовывается из-за людей в океанах и на свалках.

Министр окружающей среды страны Майкл Гоув напомнил, что пластик разрушительно влияет на морскую среду. По этой причине нужно запускать борьбу с пластиком. Он добавил, что депозитная система сбора тары поможет в этом направлении.

Украина еще не успела запровадить масово применяющуюся в странах депозитную систему сбора тары. В Верховную Раду давно отдан на рассмотрение соответствующий законопроект. Указано, что он не предусматривает никаких трат из государственного бюджета. Чиновники пока что не приступили к его рассмотрению.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава государства Эстонии Керсти Кальюлайд во время своего визита в Великобританию встретилась с Ее Величеством королевой Елизаветой II, где решила сделать ей баночку меда.