В Украине в пятницу стартуют проверки пожарной безопасности

Проверять будут кинотеатры, торговые центры, школы и садики. Как заявил после совещания с главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сегодня ГосЧС начнет выполнять решение правительства.

Начинается масштабная проверка заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной, - пояснил Гройсман, добавив, что спасатели будут действовать в полной координации с местной властью и очень быстро. Это нужно делать системно. Нам нужны не штрафные санкции, а безопасность людей. Важно, чтобы мы быстро вели проверки, давали рекомендации, и они выполнялись, - заявил премьер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве проверят все торговые помещения и объекты вблизи станций метро и остановок общественного транспорта на соблюдение норм пожарной безопасности. Соответствующее поручение дал городской голова столицы Виталий Кличко после случая с возгоранием магазина возле станции метро "Левобережная" в среду, 28 марта.