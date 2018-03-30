В Украине стартует запускают 4G – ФОТО

В своем посте глава государства написал, что операторы мобильной связи готовы к запуску 4G более чем двадцати городах Украины.

Отмечается, что "Vodafone Украина" планирует в ближайшее время начать предоставлять услуги на основе технологии 4G. Vodafone в апреле 2018 года начинает работать под обновленным брендом в Украине и предоставлять услуги на основе технологии 4G.

Во время торгов за лицензии на 4G в Украине по частоте в основном диапазоне - 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц - три мобильные оператора предложили за все лоты 5,434 млрд гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", компания запустит 4G в диапазоне 2,6 ГГц в 28 городах. По данным Vodafon, более 43% смартфонов в ее сети готовы в 4G, а всего в сети оператора более 50% абонентов пользуются смартфонами.

Другие операторы, в частности lifecell и Киевстар также ожидают получения необходимых разрешений в ближайшее время и готовы к запуску 4G .