В Тихом океане объявлена угроза цунами

Об этом свидетельствуют данные из Тихоокеанского центра по предупреждению о цунами США.

Как отмечается, эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился у берегов Папуа — Новой Гвинеи. В частности, в 156 километрах к юго-западу от города Кокопо с населением более 20 тысяч человек.

В настоящее время информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

На всем побережье Папуа-Новая Гвинея, а также на Соломоновых островах была обьявлена опасность возникновения цунами и подьема волны на один метр над уровнем прилива.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле берегов Индонезии произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 6,4 баллов по шкале Рихтера.