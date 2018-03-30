12:51 30.03.2018 | Общество | Новости
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В Тихом океане объявлена угроза цунами

В пятницу, 30 марта, на побережье Независимого государства Папуа-Новая Гвинея волны цунами могут достигнуть метра над уровнем прилива. Поэтому, власти США предупредили жителей указанного региона быть более бдительными. 

В Тихом океане объявлена угроза цунами

Об этом свидетельствуют данные из Тихоокеанского центра по предупреждению о цунами США.

Как отмечается, эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился у берегов Папуа — Новой Гвинеи. В частности, в 156 километрах к юго-западу от города Кокопо с населением более 20 тысяч человек.

В настоящее время информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

На всем побережье Папуа-Новая Гвинея, а также на Соломоновых островах была обьявлена опасность возникновения цунами и подьема волны на один метр над уровнем прилива.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле берегов Индонезии произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 6,4 баллов по шкале Рихтера. 


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