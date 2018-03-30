В соцсетях установили киевлянина, переехавшего собаку на автомобиле BMW: им оказался известный предприниматель

Об этом происшествии сообщили dtp.kiev.ua, со ссылкой на зоо-волонтёра Катерину Сотникову на своей странице в Facebook, призвав помочь найти водителя.

Как сообщила зоозащитница, мужчина сознательно переехал спящую собаку, не дав ей одуматься после звукового сигнала, после чего покинул двор на большой скорости.

Сотникова также попросила пользователей помочь установить владельца автомобиля и заявила, что рано или поздно все-равно вычислит своего соседа по парковке.

Как стало известно от сторонников Сотниковой в комментариях, данный автомобиль принадлежит столичному бизнесмену и организатору музыкальных фестивалей BeLive и "Белые Ночи" Роману Тугашеву, а в самом ЖК "Park Avenue" находится квартира, приобретенная им в феврале 2018 года. Находился ли сам предприниматель за рулём в момент инцидента за рулем неизвестно.

В то же время, как выяснилось, это не первый подобный инцидент с участием Тугашева. В 2012 предприниматель, управляя автомобилем Mazda, совершил наезд на пешехода Балькову Любовь Владимировну, 1968 года рождения, после чего написал на женщину заявление о повреждении транспортного средства.

Ранее сообщалось, что на фестивале UPark в этом году выступят Gorillaz и Massive Atack.