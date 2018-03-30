13:59 30.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одесской области из-за тумана закрыли два морских порта

В Одесской области в связи с густым туманом закрыли два морских порта.

В Одесской области из-за тумана закрыли два морских порта

По состоянию на час дня пятницу, 30 марта, полностью закрыты порты Бугско - Днепровско-лиманского канала и Херсонского морского канала. Как сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины, ограничена также лоцманская проводка судов еще в пяти портах области: в городах Белгород-Днестровский, Черноморск, Николаев, Одесса и Ольвия.

Напомним, как сообщал УРА-Иформ, в пятницу, 30 марта, погоду северо-западной половины Украины будут определять атмосферные фронты.

В западных и северных областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. На дорогах северо-восточной половины местами гололедица. В центральных и южных областях местами туман.


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