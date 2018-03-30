В четверг в зоне АТО двое военнослужащих ранены, один травмирован - ВИДЕО

В результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения. Еще один был травмирован. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на донецком направлении вчера боевики из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП обстреляли укрепления ВСУ в районе Павлополя.

Минометы калибра 82-мм они были применены по защитникам Широкино, а гранатометы различных типов и стрелковое оружие - вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика.

Также под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали населенные пункты Талаковка, Каменка, Марьинка и Верхнеторецкий, а из БМП обстреляли - Гнутово, Талаковки и Пищевика. Кроме этого, стрелковое оружие боевики применили по позициям ВСУ у Широкино, шахты Бутовка и Павлополя, а противотанковую управляемую ракету - в районе Новотроицкого.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские укрепления вблизи Артемового, а из крупнокалиберных пулеметов - недалеко от населенного пункта Луганское.

Напомним, с нуля часов началось очередное перемирие. Вооруженные силы Украины заявили, что готовы к режиму прекращения огня в зоне проведение антитеррористической операции на период пасхальных праздников с полуночи 30 марта 2018 года. Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, неуклонно соблюдая Минские договоренности, готовы обеспечить выполнение условий по поддержанию всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращению огня по всей линии разграничения сторон,- говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО .