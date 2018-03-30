11:57 30.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы, получившие разрешение на работу в Польше едут в другие страны ЕС

Граждане Украины, которые получили разрешение на роботу в Польше ездят в другие страны ЕС. Однако в документах указано другое место трудоустройства.

Украинцы, получившие разрешение на работу в Польше едут в другие страны ЕС

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Согласно данным Реестра занятости иностранцев, с января 2018 года польские работодатели оставили 240 тыс. заявлений о готовности принять на работу граждан других государств, чаще всего украинцев или белорусов. Однако к трудиться начали лишь 74 тыс. человек.

Как утверждают чиновники, было верным ужесточение правил для работодателей, они не прекращают злоупотребления при трудоустройстве иностранцев.

Так, для того, чтобы получить визу необходимо, чтобы работодатель подал декларацию в центр занятости. В этом документе он указывает о намерениях нанять конкретного гражданина другого государства. После того как иностранец получает визу с разрешением на работу, он уезжает в другую страну Европейского Союза или устраивается на незадекларированную работу.

Добавим, что за подачу фиктивной декларации гражданин Украины может заплатить до 600 злотых. С учетом того, что около 150 тыс. нынешних деклараций о найме могут оказаться фиктивными, на организации рабочих виз для украинцев мошенники заработали около 90 млн злотых.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"правительство Польши разрабатывает новые положения социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание в стране трудовых мигрантов.


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