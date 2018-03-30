23:20 30.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100190076:roman

Украинский суд продлил арест российского судна "Норд"

Генеральная прокуратура Украины удовлетворила ходатайство прокуратуры АР Крым на арест российского судна "Норд". Об этом передает пресс-служба ведомства.

Украинский суд продлил арест российского судна

Официальный ответ суда на арест корабля был дан сегодня вечером, 30 марта. На все имущество, которое находилось на судне, также наложен ордер на арест. Экипаж судна занимался ловлей рыбы и морепродуктов в Азовском море.

В настоящее время судно с командой на борту находится в порту Бердянска. 

Напомним, что российское судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками в районе прибрежной зоны в Азовском море. Оно двигалось в оккупированной РФ территории Крыма, члены суднокоманды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. У моряков были сделанные оккупационной администрацией полуострова паспорта. 

Срок содержания команды прокуратура определила двумя месяцами СИЗО.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Высший совет правосудия Украины остановил работу судов Крыма и Донбасса.

 


Поделиться
Читайте также:
 
Джамала рассказала, о подготовке к родам и как приводила себя в форму Игорь Николаев разочаровал фанатов SpaceX отправили вторую партию интернет-спутников на земную орбиту - ВИДЕО "От российских дипломатов нужно было давно избавиться, Британия лишь создала прецедент", - Геращенко
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив