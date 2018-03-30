Украинский суд продлил арест российского судна "Норд"

Официальный ответ суда на арест корабля был дан сегодня вечером, 30 марта. На все имущество, которое находилось на судне, также наложен ордер на арест. Экипаж судна занимался ловлей рыбы и морепродуктов в Азовском море.

В настоящее время судно с командой на борту находится в порту Бердянска.

Напомним, что российское судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками в районе прибрежной зоны в Азовском море. Оно двигалось в оккупированной РФ территории Крыма, члены суднокоманды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. У моряков были сделанные оккупационной администрацией полуострова паспорта.

Срок содержания команды прокуратура определила двумя месяцами СИЗО.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Высший совет правосудия Украины остановил работу судов Крыма и Донбасса.