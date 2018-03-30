Украине в пятницу заметно потеплеет

В западных и северных областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. На дорогах северо-восточной половины местами гололедица. В центральных и южных областях местами туман.

Ветер юго-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 3-8 градусов тепла.

В Киеве сегодня солнце будет редко показываться из-за облаков. С середины дня и до его окончания будет идти дождь. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от мину 1 до плюс 1 градуса. Днем потеплеет до 5-7 градусов.

На западе Украины небольшой мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 5-13 градусов.

На севере Украины небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градуса. При этом в Сумской области похолодает до 4-9 градусов. Дневная температура воздуха составит 1-8 градусов выше нуля.

В центре страны синоптики осадков сегодня не обещают. Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем температура воздуха составит 2-9 градусов, в Винницкой и Днепропетровской областях 6-11 градусов тепла.

На востоке Украины также без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1 до минус 4 градусов. В Харьковской области столбики термометров опустятся до минус 3-8 градусов. Дневная температура воздуха составит 3-9 градусов тепла, а в Донецкой области потеплеет до 5-10 градусов.

На юге Украины без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 6-13 градусов.

В Крыму сегодня сухо и тепло. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до 6-13 градусов.

Народный прогноз: 30 марта отмечается день памяти преподобного Алексея, прозванного в народе Алексеем Теплым. На Алексея Теплого, как правило, бурно тает снег. Если на Алексея тепло, то весна будет теплой, если холодно - весна запоздает. Большие ручьи от тающего снега предвещали мокрое лето. В прежние времена говорили: Алексей, человек Божий, зиму-зимскую на нет сводит, Сверху печет - снизу течет.