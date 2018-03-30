Сытник предоставил отчет о своих средствах

Об этом сообщается в декларации Сытника.

Помимо этого Сытник задекларировал уровень заработной платы, одержанной им на основном рабочем месте на протяжении 2017 года. Опубликованная сумма составыила 1,605 млн грн.

На банковских счетах директора размещено 20 тысяч долларов. Его супруга Анна Сытник задекларировала 105 тысяч гривен зарплаты за доход от занятия независимой профессиональной деятельностью.

Также в отчете сообщается, что директор обладает киевской квартирой общей площадью 82,6 кв. м стоимостью 295 тыс. 708 грн в Броварах. Жена Анна декларирует на себя его земельный участок на полуострове Крым в Севастополе площадью 416 кв. м.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко задекларировал 5,1 миллионов гривен доходов в 2017 году.