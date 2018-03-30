09:34 30.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд арестовал Юрия Крысина на два месяца

Дарницкий районный суд города Киева в четверг, 29 марта, избрал Юрию Крысину меру пресечения.

Суд арестовал Юрия Крысина на два месяца

Суд арестовал одного из фигурантов дела о похищении и пытках участников Майдана в январе-феврале 2014 года сроком на два месяца - до 29 мая. При этом судья не дал его права внесения залога.

Основаниями для избрания такой меры пресечения стали продолжение преступной деятельности, влияние на других участников процесса, препятствование следственным действиям путем уклонения от судов и возможный риск побега, - пояснил судья.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре 2017 года суд назначил Юрию Крысину, обвиняемому по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, четыре года лишения свободы с испытательным сроком два года.


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