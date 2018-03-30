Стало известно, в каких городах уже можно пользоваться 4G – ФОТО

Таким образом большие города Украины, такие как Киев, Харьков, Днепр, Львов и Одесса первые получили мобильную связь 4G.

Однако оператор обещает, что в ближайшее время 4G заработает в 28 украинских городах. В первую очередь 4G появляется в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом.

С сегодняшнего дня пользоваться скоростным мобильным интернетом четвертого поколения можно воспользоваться в городах Киева и Киевской области: Бровары, Борисполь, Вишневое, Ирпень, Чабаны; Днепр, Павлоград. В Днепропетровской обл - Харьков, Купянск. Харьковская обл - Запорожье, Энергодар, Бердянск. Запорожская обл - Львов; Полтава; Сумы; Ивано-Франковск, Паляница, Яремче; Ужгород, Мукачево, Черновцы, Новоселица; Луцк; Кропивницкий; Одесса, Лиманка; Херсон.

Отметим, что оператор получил лицензию на работу в диапазоне 2,6 ГГц 6 марта 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по всей Украине запустят новую мобильную связь 4G. В своем посте глава государства написал, что операторы мобильной связи готовы к запуску 4G более чем двадцати городах Украины.