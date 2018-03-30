Синоптики прогнозируют повышение уровня воды в реках Украины

Отмечается, что сегодня, 30 марта, на украинском участке Дуная возле Вилково Одесской области в связи с прохождением волны половодья ожидается сохранение опасных уровней воды, в пределах 155-165 см над нулем поста.

При этом наблюдается затопление пониженных незаселенных участков города.

Вместе с этим, ожидается формирование очередной волны половодья с подъемом уровней воды на реках бассейнов, в таких реках: Сяна, Днестра во Львовской и Ивано-Франковской области. Также Западного Буга, Припяти 0,1-0,5 м, местами выход воды на пойму, а в бассейне Припяти - содержание и дальнейшее их затопления.

На реках Левобережья в связи с дождями и таянием снега ожидается рост интенсивности подъема уровней воды с выходом воды на сниженные участки заводей и содержанием воды на достигнутых отметках затопление заводей.

На реках и водохранилищах будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение ледостава, на реках Правобережья - очистка от льда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на реке Дунай ожидается значительное повышение уровня воды. Особенно высоко вода может подняться на участке возле города Вилково.