Порошенко поздравил иудеев Украины с Песахом

Президент Украины Петр Порошенко сегодня утром поздравил иудейскую общину Украины с праздником. При этом глава государства отметил, что на протяжении веков этот праздник символизирует радость, свободу и освобождение от рабства, напоминает нам, что только свободный человек может быть счастливым.

В борьбе против российской агрессии за суверенитет и независимость нашей страны мы отстаиваем человеческое достоинство и свободу, боремся за идеалы правды и справедливости, - говорится в поздравлении Порошенко, обнародованном на сайте президента.

Глава государства также отметил, что деятельность еврейской общины способствует единству всех граждан Украины, "а наше единство - залог мира и процветания Украинского государства".

Напомним, "Песах" в переводе с иврита означает "прошел". Название касается эпизода Библии, в котором описывается десятая египетская казнь: фараон отказался отпустить евреев из рабства, и за это на него и всех жителей страны обрушилось страшное наказание, которое включило в себя смерть первенцев буквально в каждом доме. Дом фараона не стал исключением. Однако евреев несчастье не настигло, Бог прошел мимо их жилищ. После случившегося фараон отпустил евреев. В Песах иудеи отмечают освобождение еврейского народа от рабства, что не имеет особой схожести с христианской Пасхой. Есть все же небольшие связи между праздником Песах и Пасхой, которые удалось проследить: дата 14 нисана по Новому завету - день Тайной вечери, встречи Христа с учениками перед казнью.

Начало празднования Песаха соответствует 14 дню весеннего месяца нисан – первого месяца библейского года в еврейском календаре, который совпадает с мартом-апрелем григорианского календаря.

Отмечать Песах принято на протяжении семь дней в Израиле, а в других странах, где проживают иудеи – восемь. В первый и последний дни празднования запрещается какая-либо работа.

Как сообщал УРА-Информ, в этом году на Пасхальные праздники украинцы будут отдыхать три дня. Кабинет министров Украины своим постановлением определил с 7 по 9 апреля выходными днями. Вместе с тем, как сказано в правительственном издании "Урядовый курьер", в эти дни представители сферы здравоохранения и правоохранительных органов будут работать по индивидуальным графикам.