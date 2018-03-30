11:32 30.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция задержала двух чиновника "Укрзализныци"

Полиция совместно с сотрудники департамента защиты экономики в пятницу утром, 30 марта, задержали одного из заместителей директора филиала "Центр сервисного обеспечения" "Укрзализныця".

Полиция задержала двух чиновника

Сотрудник ведомства попался на взятке. Он требовал 85 тысяч гривен за содействие в продлении срока действия срочного трудового договора.

Как сообщила пресс-служба полиции, позже был задержан еще один фигурант этого дела - помощник директора одного из направлений работы компании.

Вместе с тем исполняющий обязанности руководителя компании Евгений Кравцов пояснил, что это показывает, что в настоящее время в компании создана эффективная система внутреннего противодействия злоупотреблениям и коррупции, которая распространяется на каждого, независимо от должности и ранга.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 29 марта, разоблачили главного специалиста Самборского городского отдела Государственной миграционной службы Львовской области. Чиновник попался на взятке, которую он систематически требовал от местных жителей за внеочередное оформление документов и ускоренное изготовление паспортов для выезда за границу. Один готовый пакет документов делец оценивал в полторы тысячи гривен.


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