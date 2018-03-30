Папа Римский совершил обряд с омовением ног 12 заключенным - ВИДЕО

В их числе были итальянцы, а также уроженцы Филиппин, выходцы из Марокко, Нигерии, Сьерра-Леоне и Молдовы. Восемь из них — католики, двое — мусульмане, один — православный и один — буддист.

Папа Франциск также выступил с проповедью, в которой призвал отменить смертную казнь, как негуманный и нехристианский способ наказания.

"Иисус рискнул в лице этого человека, этого грешника, чтобы прийти ко мне и сказать, что любит меня”. Вот что значит служение! Таким является Иисус: Он никогда не оставит и никогда не устанет нас прощать", - сказал Папа Франциск, обращаясь к заключенным.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Папа Римский Франциск утвердил принять решение об избавлении от монашеского сана отца Планчака и еще восемь монахов с Тернопольской области.