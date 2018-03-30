11:08 30.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ОБСЕ планирует открыть новые базы в ДНР, - Хуг

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ намерена открыть новые передовые патрульные базы в городах на территории ДНР.

ОБСЕ планирует открыть новые базы в ДНР, - Хуг

Соответствующее заявление сделал во время брифинга первый заместитель главы миссии Александр Хуг.

По его словам, новые базы будут созданы в двух районах поблизости линии соприкосновения. Планируется открыть передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков границы с Российской Федерацией в таких населенных пунктах, как Новоазовск и Амвросиевка.

Однако, по поводу этих двух населенных пунктов СММ ОБСЕ до сих пор не получила однозначного ответа от Донецка о том, готовы ли они оказать миссии соответствующую поддержку для открытия там передовых баз.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", произошла первая встреча Александра Хуга, известного как заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и главы незаконного объединения ЛНР Леонидом Пасечником на пока что неподконтрольной территориии Луганска.


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