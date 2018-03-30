На Донбассе боевики нарушили пасхальное перемирие

Как отмечается, на донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы, пулеметы и вооружение БМП возле Авдеевки, Водяного, Марьинки, Павлополя, Гнутово, Верхнеторецкого, шахты "Бутовка", Каменки, Новотроицкого, Песок, Опытного, Марьинки, Широкино, Талаковки и Пищевика.

В результате обстрела два украинских военных были ранены, еще один получил боевую травму.

Кстати, с сегодняшнего дня на Донбассе вступило в силу пасхальное перемирие, но актуальные сводки пока не поступали.

Напомним, как сообщал ранеее "УРА-Информ", Россия отправила на Донбасс очередной так называемый "гуманитарный конвой". Колона российских автомобилей для боевиков везет в Донецк и Луганск более 400 тонн различных грузов. Это уже 75-ая по счету колона, которую российский МЧС отправляет на неподконтрольную Украине территорию.