11:32 30.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе боевики нарушили пасхальное перемирие

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 57 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Соответствующее заявление группы размещено на сайте ОБСЕ.

На Донбассе боевики нарушили пасхальное перемирие

Как отмечается, на донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы, пулеметы и вооружение БМП возле Авдеевки, Водяного, Марьинки, Павлополя, Гнутово, Верхнеторецкого, шахты "Бутовка", Каменки, Новотроицкого, Песок, Опытного, Марьинки, Широкино, Талаковки и Пищевика.

В результате обстрела два украинских военных были ранены, еще один получил боевую травму.

Кстати, с сегодняшнего дня на Донбассе вступило в силу пасхальное перемирие, но актуальные сводки пока не поступали.

Напомним, как сообщал ранеее "УРА-Информ", Россия отправила на Донбасс очередной так называемый "гуманитарный конвой". Колона российских автомобилей для боевиков везет в Донецк и Луганск более 400 тонн различных грузов. Это уже 75-ая по счету колона, которую российский МЧС отправляет на неподконтрольную Украине территорию.


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