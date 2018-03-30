Луценко требует уволить Холодницкого

Об этом глава ГПУ сообщил в пятницу, 30 марта, на своей странице в Facebook.

Как утверждает генпрокурор, в рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и Национального антикоррупционного бюро по добытым в ходе следствия фактам, которые должным образом рассекречены.

Известно, что в КДКП с подписями генпрокурора и директора НАБУ сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем САП Назаром Холодницким дисциплинарных проступков.

Луценко добавил, что он просит КДКП рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральная прокуратура Украины вызвала специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого на допрос.