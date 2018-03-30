08:15 30.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Луганской области грозит подтопления мостов

В ночь на пятницу, 29 марта, уровень воды в реке Айдар поднялся на 25 сантиметров.

Луганской области грозит подтопления мостов

Если вода и дальше будет подниматься и достигнет еще на семи сантиметров, Титаровский мост затопит. А если вода поднимется на 15 сантиметров, река выйдет из берегов.

Об этом сообщил заместитель председатель Старобельской райгосадминистрации Александр Калинин.

По его словам, подтопления будут происходить вниз по течению. В первую очередь затопит Холостяновский мост, за ним последуют Прокозянский, Бутковский и Новоселовский мосты. Я думаю, уровень воды будет подниматься не высоко, все службы предупреждены, проблем не должно быть, - пояснил он.

Местная власть также заверила, что на случай затопления подготовлены пункты приема, куда при необходимости эвакуируют людей. Всего в перечисленных им селах проживает около четырех тысяч человек. Наиболее сложная ситуация в связи с паводком может возникнуть в селах Подгоровка, Чмыровка, Проказино, Бутковка и в северо-восточной части Старобельска.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за резкого таяния снега воды Дуная вышли из берегов. По состоянию на утро вторника, 27 марта, в Одесской области уже подтопило четыре населенных пункта. Вместе с тем вода в реке продолжает прибывать и угрожает подтоплением около 30 населенным пунктов, которые находятся в зоне риска.


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