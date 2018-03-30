Куприй занимает последовательную позицию в преследовании спонсоров терроризма в Украине

Также он один из немногих, который подписывается лично под заявлениями о преступлениях и требует от правоохранительных органов страны их регистрации в ЕРДР.

Последовательности и настойчивости В. Куприя многие бояться. Как нардеп, он не только пользуется правом подготовки депутатских запросов (на которые власть обязана отвечать), но еще и лично инициирует судебные споры, в случае бездействия ГПУ или НАБУ в различных вопросах.

Именно В. Куприй сегодня стал первым политиком, откровенно заявившим о том, что в Парламенте есть люди, финансирующие терроризм на Востоке Украины. Так, он потребовал от Главы СБУ В. Грицака применить санкции в отношении бизнеса своего коллеги по Раде – Сергея Рыбалке - за торговлю с оккупированными территория. Соответствующий запрос был опубликован в СМИ. В нем политик аргументирует свою позицию фактами.

"Мне, как народному депутату Украины, из сообщения Заречного районного суда г. Сум стало известно о совершении должностными лицами компании ООО "Снек Экспорт" (принадлежит семье депутата С.Рыбалки, - ред.) преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 110 УК Украины – пособничество в финансировании терроризма по предварительному сговору группой лиц. Речь об организации сбыта на временно неподконтрольных Украине территориях снеков производства ООО "Снек Экспорт" с последующей финансовой поддержкой самопровозглашенной власти в так называемой "ЛНР". Соответствующая информация накануне была также обнародована в журналистском расследовании Дениса Казанского", – написал В. Куприй.

По данным нардепа, компании Рыбалки сбывают произведенные на территории Украины снеки ("Мачо", "Казацкая слава", "Snekkin", "Semki", "KartoFan", "Мой рыбак") на территории ОРДЛО, "осуществляющие поставки готовой продукции со стороны российской границы, а соответственно, сотрудничая со страной-агрессором через аффилированные фирмы-прокладки".

"Контрагентами бизнеса С.Рыбалки выступают компании с регистрацией в самопровозглашенной "ЛНР". Кроме того, должностные лица компаний народного депутата Украины (Рыбалки, – ред.) подписывали с самопровозглашёнными руководителями террористической "ЛНР" меморандумы о сотрудничестве и платили в пользу их бюджетов обязательные платежи, что и есть фактом финансирования терроризма", – уточнил В. Куприй.

Запрос в СБУ с требованием заблокировать бизнес члена РПЛ С. Рыбалки, финансирующего терроризм, стал вторым шагом политика к тому, чтобы вывести радикала на чистую воду.

Предварительно, Куприй также внес Парламент законопроект (№8117), который по сути своей тоже направлен против бизнеса депутата С. Рыбалки.

Документ, в частности, предусматривает "остановку хозяйственной деятельности (в Украине) не только граждан РФ, не только юридических лиц, которые являются резидентами РФ, но и всех компаний, зарегистрированных в третьих странах, собственниками которых являются бенефициары из РФ".

Таким образом, под прямой удар законопроекта попадает снэковая корпорации семьи С. Рыбалки – "СиГрупп". Компании этой корпорации через оффшорные структуры связаны с российскими компаниями – ООО "Мега трейд" и ООО "Снэк групп". Обе зарегистрированы в Липецке, где также находится и снэковый завод, выпускающий продукцию под брендами один в один схожими с украинскими торговыми марками "СиГрупп".

Таким образом, В. Куприй ведет системную и плановую работу, направленную на то, чтобы отдельные политики не смогли больше наживаться не на бизнесе со страной-агрессором ни на войне, идущей на востоке нашей страны.

Напомним, что ранее В. Куприй полагал, что уголовное преследование С. Рыбалки могло иметь "заказной" характер, однако, с вынесением обвинительного приговора в отношении топ-менеджеров "радикала" не оставило никаких сомнений в преступной и беспринципной деятельности С. Рыбалки. Осознав это, В.Куприй не стал медлить и требует довести все уголовные обвинения в адрес своего коллеги до логического завершения – суда и справедливого приговора.

Источник: Новости Украины