Кличко решил навести порядок в парковочной сфере Киева

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской администрации Сергей Симонов заявил в прямом эфире NewsOne.

По заявлению Симонова, лидер Украины подписал закон о парковке после четкого распоряжения мэра Виталия Кличко привести в порядок эту сферу государства.

Ноаый закон уполномочивает местные органы власти эвакуировать транспортные средства. Помимо этого они могут штрафовать нарушителей собственными силами без привлечения полицейских.

По его словам, закон вступит в силу через 180 дней со дня подписания. То есть начнет действовать уже летом.

Глава Департамента транспортной инфраструктуры напомнил, что зимой в первую очередь именно из-за водителей, которые неправильно парковались, были заторы по городу, ведь специальная техника не могла почистить улицы от снега. По его мнению, теперь такой проблемы в Киеве не будет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости проверки всех торговых помещений около станций метро и остановок общественного транспорта на пожарную безопасность.