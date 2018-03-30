17:15 30.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кличко решил навести порядок в парковочной сфере Киева

Киевская администрация теперь уполномочена прописывать штрафные санкции нарушителям правил парковки. Администрация получит полномочия после вступления в силу закона, предложенного мэром Киева Виталием Кличко. Вчера, 29 марта, под ним поставил подпись президент.

Кличко решил навести порядок в парковочной сфере Киева

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской администрации Сергей Симонов заявил в прямом эфире NewsOne.

По заявлению Симонова, лидер Украины подписал закон о парковке после четкого распоряжения мэра Виталия Кличко привести в порядок эту сферу государства.

Ноаый закон уполномочивает местные органы власти эвакуировать транспортные средства. Помимо этого они могут штрафовать нарушителей собственными силами без привлечения полицейских.

По его словам, закон вступит в силу через 180 дней со дня подписания. То есть начнет действовать уже летом.

Глава Департамента транспортной инфраструктуры напомнил, что зимой в первую очередь именно из-за водителей, которые неправильно парковались, были заторы по городу, ведь специальная техника не могла почистить улицы от снега. По его мнению, теперь такой проблемы в Киеве не будет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости проверки всех торговых помещений около станций метро и остановок общественного транспорта на пожарную безопасность.


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