12:59 30.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Холодницкий не пришел на допрос в ГПУ

Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 30 марта, вызвала специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого на допрос.

Холодницкий не пришел на допрос в ГПУ

Допрос был назначен на десять часов утра, однако Холодницкйи не явился. Как сообщил журналистам источник в правоохранительных органах, допроса не было, поскольку глава САП не явился. Других подробностей источник не озвучил.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко подтвердил прослушку Холодницкого НАБУ и Генпрокуратурой. Прослушка кабинета Холодницкого была санкционирована судом.

Как сообщал УРА-Информ, главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого могут задержать и арестовать. Это может произойти в ближайшее время. Об этом во вторник, 27 марта, сообщают "Украинским новинам" источник в правоохранительных органах.


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