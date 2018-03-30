Холодницкий не пришел на допрос в ГПУ

Допрос был назначен на десять часов утра, однако Холодницкйи не явился. Как сообщил журналистам источник в правоохранительных органах, допроса не было, поскольку глава САП не явился. Других подробностей источник не озвучил.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко подтвердил прослушку Холодницкого НАБУ и Генпрокуратурой. Прослушка кабинета Холодницкого была санкционирована судом.

Как сообщал УРА-Информ, главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого могут задержать и арестовать. Это может произойти в ближайшее время. Об этом во вторник, 27 марта, сообщают "Украинским новинам" источник в правоохранительных органах.