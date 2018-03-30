"Харьковский" террорист останется под стражей: детали

Об этом передает пресс-служба Прокуратуры Харьковской области.

Ссылаясь на результаты проведенной судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого, суд принял решение продлить арест обвиняемого под стражей еще на 60 дней. Сам мужчина пытался имитировать психическое расстройство, дабы затянуть рассмотрение дела об организации захвата отделения "Укрпочты".

Напомним, что в декабре 2017 года Владимир Безух, по неизвестным мотивам, захватил 11 заложников в помещении отделения "Укрпочты", угрожая им физической расправой и подрывом бомбы, которая, как выяснилось позже, оказалась муляжом.

Харьковская прокуратура города обвиняет преступника по части 2 ст. 147, что наказуемо 15 годами лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщалось в "УРА-Информ", месяц назад харьковская полиция открыла уголовное производство по делу нападения на " Укрпочту".