Юлия Скрипаль пришла в сознание и может разговаривать

Сам Скрипаль еще находится в критическом, но стабильном состоянии. Об этом в пятницу утром, 30 марта, сообщает BBC.

По данным журналистам, которые ссылаются на словам врачей, госпожа Скрипаль хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать экспертную клиническую помощь 24 часа в сутки.

Напомним, британская полиция установила, что отравленный бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь могли иметь первый контакт с нервно-паралитическим отравляющим веществом в собственном доме в Солсбери. Такой вывод в Скотленд Ярде сделали в связи с тем, что на входной двери дома Скрипаля обнаружена высокая концентрация вещества, которым отравились он и его дочь Юлия.

Как сообщал УРА-Информ, из-за отравления Скрипаля в Великобритании ряд стран Евросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов. На сегодняшний день к решению Великобритании о выдворении российских дипломатов присоединились 28 стран. Среди ни и Украина. Таким образом, на данный момент принято решение о выдворении 144 дипломатов.