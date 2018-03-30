ГСЧС проверит пожарную безопасность мест массового скопления людей

Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов на странице в Facebook.

Как отмечает Нефьодов, необходимо обеспечить онлайн доступность данных касательно перечня запланированных проверок и их результатах

По его мнению, любой гражданин должен иметь возможность самому решать и знать, где безопасно для здоровья и жизни, а где нет, и давать оценку своим собственным рискам.

Нефьодова утверждает, что 29 марта была запущена программа учений для сотрудников 25 территориальных органов Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, которые будут проверять учреждения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", коммунальные службы столицы совместно со спасателями 30 марта провели противопожарные учения в одном из торгово-развлекательных центров города.