11:50 30.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Украина готова к мировым стандартам процедуры банкротства, — А. Новак

В рейтинге эффективности урегулирования банкротств Украина встретила 2018 год на непочетном 149 месте. Рейтинг составлен компанией Doing Business.

Эксклюзив: Украина готова к мировым стандартам процедуры банкротства, — А. Новак

И это не удивляет, — заявил в  интервью телеканалу "Первый Деловой" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Так как отечественная процедура банкротства длится в среднем почти три года. А стоимость процедуры может стоить половины от всего имущества должника. 

"Какую же суму может получить кредитор после банкротства? У нас – это 8%, максимум 10%. В цивилизованых странах – до 70%. А, например, в Норвегии – это 93%. То есть почти всю сумму, которую задолжал должник… Пока законопроект о банкротстве прошел первое чтение, мы еще не знаем окончательного варианта. Но он показательный: Украина демонстрирует всему миру о готовности принять их условия игры".

Будут ли у должника забирать жилье и как связан "Кодекс о банкротстве" с будущей кампанией Госприватизации — смотрите эксклюзивно в  эфире "Первого Делового", в проекте Бизнес.


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