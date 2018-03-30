Эксклюзив: Украина готова к мировым стандартам процедуры банкротства, — А. Новак

И это не удивляет, — заявил в интервью телеканалу "Первый Деловой" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Так как отечественная процедура банкротства длится в среднем почти три года. А стоимость процедуры может стоить половины от всего имущества должника.

"Какую же суму может получить кредитор после банкротства? У нас – это 8%, максимум 10%. В цивилизованых странах – до 70%. А, например, в Норвегии – это 93%. То есть почти всю сумму, которую задолжал должник… Пока законопроект о банкротстве прошел первое чтение, мы еще не знаем окончательного варианта. Но он показательный: Украина демонстрирует всему миру о готовности принять их условия игры".

Будут ли у должника забирать жилье и как связан "Кодекс о банкротстве" с будущей кампанией Госприватизации — смотрите эксклюзивно в эфире "Первого Делового", в проекте Бизнес.