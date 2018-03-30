15:15 30.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Алексей Савченко подал в отставку на время расследования дела Волошина

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко передал президенту Украины Петру Порошенко свое заявление о сложении полномочий. Чиновник планирует уйти на время расследования самоубийства руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина.

Алексей Савченко подал в отставку на время расследования дела Волошина

Об этом сообщил сам Савченко, общаясь с журналистами.

Он заявил, что на 30 марта зарегистрировал собственноручно написанное заявление касательно своей будующей отставки.

Как сообщает глава Николаевской ОГА, данное решение выбрано, чтобы избежать любой спекуляции. Савченко добавляет, что существует некий документооборот, при котором лидер государства не может проигнорировать поданное заявление.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области рассказали о рассмотрении главных версий следствия, проведения множества комплексных экспертиз, первые результаты допроса определенных лиц и ходе расследования дела Владислава Волошина.


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